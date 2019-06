DAX-Anleger freuen sich auf ein "phänomenales" Handelsabkommen

Nach der gestrigen Stabilisierung legte der DAX am heutigen Dienstag einen Zahn zu und kletterte zeitweise um 1,5 Prozent in die Höhe. Ist dies nun der Beginn einer neuerlichen Erholungsrallye?

Das war heute los. Nachdem in den vergangenen Wochen der chinesisch-amerikanische Handelsstreit die Marktstimmung belastet hatte, war es heute ausgerechnet das Thema Handel, das für einen Hoffnungsschimmer unter Investoren sorgte. Anlass war der Besuch des US-Präsidenten Donald Trump in Großbritannien. Trump stellte dem Vereinigten Königreich nach dem Brexit ein "phänomenales" Handelsabkommen mit den USA in Aussicht.

Die Aussicht auf mögliche Leitzinssenkungen wichtiger Notenbanken war ebenfalls ein wichtiger Grund, warum sich die Marktstimmung heute aufgehellt hatte. Diese hatte die australische Notenbank befeuert, indem sie die Leitzinsen des Landes unter anderem mit dem Hinweis auf die Risiken für die globale Konjunktur erstmals seit fast drei Jahren wieder gesenkt hatte.

