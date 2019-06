Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Dienstag im Späthandel weiterhin im Plus gezeigt, im Gegenzug gaben die Renditen im Vergleich zum Vortag etwas nach. Auch der Euro-Bund-Future notierte ein wenig höher.Aktuelle Inflationsdaten dürften den Anleihenmarkt gestützt haben. So ist die jährliche Teuerungsrate in der Eurozone ...

