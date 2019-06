Mannheimer Morgen zu Sanierungsarbeiten der Bahn Überschrift: Weichen jetzt stellen Zugegeben, keiner fährt gerne lange Bahn, wenn es eigentlich schnell ginge. Verspätungsgeplagte Zugfahrer können davon ein Lied singen. Doch die Bauarbeiten, die die Deutsche Bahn jetzt angeht, sind richtig. Und sie sind vor allem eines: wichtig für die Zukunft. Daher sollte man Geduld und Verständnis für sie aufbringen. Die betroffenen Strecken sind außerordentlich wichtige Hauptverkehrsachsen in Deutschland. Zwischen Wirtschafts- und Ballungszentren, wie zum Beispiel zwischen Stuttgart und Mannheim, braucht es Schnellfahrstrecken, die auf dem neuesten Stand der Technik ist. In unserem Zeitalter muss es Priorität haben, den Schienenverkehr auszubauen und zu modernisieren - auch um die Klimaziele zu erreichen. Natürlich, dass die Bahn sich für eine Vollsperrung entscheidet, mag in den Ohren von Bahnfahrern wie eine Horrorbotschaft und rigoros klingen. Die Bahn hat aber einen pragmatischen Grund für ihr Vorgehen: Eine abschnittsweise Sperrung hätte wesentlich viel mehr Zeit in Anspruch genommen. Die Bahn hat die anstehenden Sanierungen schon früh bekannt geben und sich vorbereitet. Das ist gut so. Mit einem guten Baustellenmanagement und einem passablen Ersatzfahrplan werden die Fahrgäste die Zeit der Sperrung gut durchhalten. Es wird sich für alle lohnen. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Florian Kranefuß, Jost Bauer

(END) Dow Jones Newswires

June 04, 2019 12:40 ET (16:40 GMT)