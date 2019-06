Energica Motor Company steht als einziger Hersteller von elektrischen Motorrädern auf dem neu gestalteten FIM Enel MotoE World Cup vor erheblichen technologischen Herausforderungen.

Nach dem Unglück im März in Jerez verfolgt das italienische Unternehmen mit kompromisslosem Engagement und Beharrlichkeit seine Pläne weiter.

Deshalb kann Energica die Fertigstellung der elektrischen Ego Corsa-Motorräder für das Rennen bis Ende Mai garantieren. Das Team wird die Motorräder vom 17. bis 19. Juni auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia, Spanien, testen. Das erste Rennen findet vom 5. bis 7. Juli am Sachsenring in Deutschland statt.

Der revolutionäre und innovative Geist von Energica spiegelt sich jetzt auch in seinem kommerziellen Konzept wider: Seit Mai ist ein neuer Bereich ausschließlich für Endkunden auf der Energica-Website aktiv. Dieser Bereich mit dem Titel "MyElectric Deal(er)" ist das "100% elektrische, digitale Schaufenster" der Welt für den Kauf von Energica-Motorrädern.

Im Bereich "MyElectric Deal(er)" können Kunden die Motorräder im Sortiment von Energica bewundern und auswählen. Die gezeigten Modelle sind bei allen Energica-Händlern vorrätig, die an der Initiative teilnehmen.

Für die Fans der italienischen Marke ist dies ein virtueller Showroom, in dem sie ab heute über jedes Gerät und jederzeit, auch in den laufenden Werbekampagnen, ihr eigenes Energica-Motorrad auswählen können.

MyElectric Deal(er) zeigt das gesamte Sortiment von Energica, und jedes Produkt im virtuellen Showroom erhält eine Gewährleistung des in Modena ansässigen Herstellers. Das gewünschte Modell wird nach einer Prüfung durch einen zertifizierten Energica-Händler ausgeliefert.

Weitere Informationen unter energicamotor.com.

Über Energica Motor Company S.p.A.

Energica Motor Company ist der erste italienische Hersteller von Hochleistungs-Elektromotorrädern und der einzige Hersteller, den Dorna für den FIM Enel MotoE World Cup gewählt hat. Energica-Motorräder werden weltweit verkauft.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190604005950/de/

Contacts:

Pressestelle Energica

Cecilia Bucci

cbucci@energicamotor.com