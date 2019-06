The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.06.2019



ISIN Name



CA83427X1087 SOLO GROWTH CORP.

CA9891332020 ZARGON OIL + GAS LTD

KYG606301037 MFC BANCORP LTD