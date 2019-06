Halle (ots) - Die CDU versucht sich in Normalitätsübungen: Auch wenn die Koalition aufs Heftigste wackelt, auch wenn die nächsten Tage einen Regierungsbruch bringen können - die CDU setzt erstmal Arbeitsgruppen ein und gönnt der SPD allenfalls einen schulterzuckenden Seitenblick. Ruhe soll das ausstrahlen, Souveränität und Verantwortungsbewusstsein. An der CDU, so betont die Parteichefin, werde die Regierung nicht scheitern. "Stabilität" ist das CDU-Stichwort der Stunde. Strategisch ist das der richtige Schritt. Den Ruf als ruchlose Chaotentruppe ist nicht gerade beliebtheitsfördernd - warum sollte man ihn der SPD streitig machen? Dabei ist die Union alles andere als gesammelt und ruhig.



