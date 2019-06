BERLIN (Dow Jones)--Der Siemens-Vorstandsvorsitzende Joe Kaeser hat Deutsche und Europäer zu mehr Selbstbewusstsein in der Wirtschaftspolitik aufgerufen. "Wir brauchen eine Position der Stärke", sagte er am Dienstag auf dem Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrates. Dies sei entscheidend und "fast alternativlos" für die Zukunft Europas, so Kaeser.

Um im internationalen Wettbewerb zu bestehen, müsse Europa eine gemeinsame Leitlinie in der Industrie- und Außenwirtschaftspolitik formulieren. "China hat sein Projekt 2025, Indien das 'Make in India', Amerika hat Trump. Auch das ist Wirtschaftspolitik", sagte der Siemens-Chef. "Ich habe aber keine Lust, dass meine beiden Töchter als Gastarbeiter nach China gehen." Wer den Großen der Welt entgegentreten wolle, müsse dies daher selbstbewusst tun. "Bescheidenheit ist nicht notwendig." Europa habe eine starke industrielle Basis, eine unübertroffene Innovations- und Wirtschaftskraft. "Das gemeinsam macht uns unschlagbar."

Die Europawahl habe gezeigt, dass mehr junge Menschen als je zuvor Interesse an Europa hätten. "Das ist eine wunderbare Entwicklung. Die Jugend steht und ist für Europa." Die Aufgabe für die kommenden Jahre müsse daher sein, Europa wieder auf Augenhöhe mit den USA und China zu bringen.

Kaeser stellte auch die Frage: "Wo ist die deutsche Industriepolitik?" Er forderte die Bundesbürger auf, sich wieder auf das zu besinnen, was das Land erfolgreich gemacht habe. "Es gab in Deutschland schon Firmengründungen, da gab es im Silicon Valley noch keine Garagen."

