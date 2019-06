Der US-Softwarehersteller Salesforce blickt nach einem guten Start ins neue Geschäftsjahr zuversichtlicher nach vorn. Das Unternehmen rechnet nun für 2019/20 mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 2,88 bis 2,90 US-Dollar, wie aus einer am Dienstag nach Börsenschluss in New York veröffentlichten Mitteilung des Unternehmens hervorgeht Der Umsatz soll weiter um 21 bis 22 Prozent auf gut 16 Milliarden Dollar steigen.

Im abgelaufenen Jahr sprangen die Erlöse um ein knappes Viertel auf fast vier Milliarden Dollar hoch. Der Gewinn legte um 14 Prozent auf knapp 400 Millionen Dollar zu. Analysten hatten im Vorfeld jeweils mit weniger gerechnet.

Der Aktienkurs von Salesforce legte im nachbörslichen Handel um fast zwei Prozent zu./he

ISIN US79466L3024 DE0007164600

AXC0305 2019-06-04/22:47