Freiburg (ots) - Es ist ja prima, dass die KAP zum Beispiel stabilere Dienstpläne, Rückkehrangebote für frühere Pflegekräfte oder eine rasche Anerkennung der Berufsabschlüsse von Pflegern aus dem Ausland anstrebt. Das alles kann Berlin aber nicht anordnen, sondern nur bei den dafür Verantwortlichen Druck machen, dass es wirklich kommt. Wie schwer das ist, zeigt ein einziges Beispiel. In Deutschland gibt es viele verschiedene Pflege-Arbeitgeber, die sich nicht in einem Arbeitgeberverband versammeln. Also gibt es derzeit auch keinen Tarifvertrag, den Minister Heil zum Maßstab für alle machen könnte. Somit bleibt fürs Erste, über die Mindestlohnkommission im Pflegesektor die Vergütung zu verbessern - auch wenn das fraglos nur die zweitbeste Lösung ist. http://mehr.bz/khs129k



