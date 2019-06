AMPLIFY Streams will Bandbreite und Kosten reduzieren und gleichzeitig die Benutzerfreundlichkeit verbessern



Phoenix (ots/PRNewswire) - Axway hat heute eine neue ereignisgesteuerte API-Streaming-Lösung namens AMPLIFY Streams vorgestellt. Es ist die neueste Ergänzung der AMPLIFY API Management Produktlinie in der hybriden Integrationsplattform (https://www.axway .com/en/products/amplify/hybrid-integration-platform?utm_medium=pr&ut m_source=prnewswire&utm_campaign=gc_hip&utm_content=hip) von Axway (HIP) und bietet eine notwendige Option für Unternehmen, die ihre gesamte API-Strategie verbessern möchten.



Gartner: "Ereignisgesteuertes API-Management gewinnt aufgrund von Faktoren wie dem Internet der Dinge und Mikroservices an Bedeutung. Anwendungsleiter, die für die Anwendungsarchitektur verantwortlich sind, müssen ihre API-Managementstrategie über die Request-Response-REST-APIs hinaus weiterentwickeln, um eine umfassendere, ereignisgesteuerte IT zu unterstützen."1



AMPLIFY Streams ist das Ergebnis der jüngsten Übernahme von Streamdata.io (https://www.axway.com/en/company/media/2019/press-rele ase-axway-acquires-streamdataio-advance-event-driven-apis-its?utm_med ium=pr&utm_source=prnewswire) durch Axway. Die Übernahme trägt dazu bei, die API-Management-Lösung von Axway als Teil der hybriden Integrationsplattform zu stärken, bietet aber auch eine ereignisgesteuerte SaaS-Lösung für Kunden, die derzeit keine Axway-Services anbieten.



"Wir sind bestrebt, unseren Kunden die bestmögliche Komplettlösung anzubieten, und jetzt verwandelt AMPLIFY Streams jede API in einen Datenstrom, ohne dass serverseitiger Code benötigt wird", sagte Laura Heritage VP, Product Line - API, Microservices, & Mesh Governance. "Das bedeutet, dass es einfach, agil und effizient ist, Ihre API-Strategie zu entwickeln."



Die Einführung von ereignisgesteuerten Streaming-APIs in eine API-Strategie kann dazu beitragen, Bandbreite, Verbrauch und Kosten zu reduzieren und gleichzeitig die Benutzerfreundlichkeit (UX) positiv zu beeinflussen.



"Architekten sind stets bestrebt, ihren Endanwendern den bestmöglichen UX zur Verfügung zu stellen, und AMPLIFY Streams wird sicherstellen, dass ihre Kunden in der Lage sind, Echtzeitdaten zu erhalten, wo und wann sie sie benötigen", sagte David McKenna, Senior Vice President of Engineering bei Axway. "Um reaktive Echtzeit-Client-Erfahrungen zu unterstützen, müssen sich moderne Architekturen über die traditionellen synchronen Request Response APIs hinaus weiterentwickeln."



Informationen zu Axway



Axway ermöglicht es Kunden, mit hybrider Integration Menschen, Systeme, Partner und Ökosysteme erfolgreich zu verbinden. Unsere hybride Integrationsplattform AMPLIFY ermöglicht es Unternehmen, ihre digitale Transformation zu beschleunigen, beeindruckende Kundenerfahrungen zu schaffen und innovative Services zu entwickeln. Sie beschleunigt die Integrationen durch die Kombination traditioneller Integrationsmuster mit API-Management und Anwendungsintegration mit über 150 vorgefertigten API-Konnektoren. 11.000 Unternehmen weltweit vertrauen bei ihren Integrationsherausforderungen auf Axway. www.axway.com.



