"Neue Osnabrücker Zeitung" zu Konzertierten Aktion Pflege:

"Für den Versuch, gemeinsam die Missstände in der Pflege anzugehen, gebührt dem Trio Giffey, Heil und Spahn ein Lob. Während die Große Koalition sonst bei jeder Gelegenheit streitet, kümmern sich die beiden SPD-Minister und ihr CDU-Kollege um die Lösung eines der drängendsten Probleme. In ihrem Maßnahmenkatalog steckt viel Richtiges. Dass sich nun viele Pflege-Arbeitgeber gegen höhere Löhne wehren, der Politik einen Eingriff in den Markt vorwerfen, ist im Einzelfall verständlich. Die Politik hat sich aber viel zu lange aus der Pflege herausgehalten. Nun tobt ein Unterbietungswettkampf auf dem Rücken der Schwächsten. Die Verhandlungen über einen Tarifvertrag sind wohl die letzte Chance für die Arbeitgeber, eigenverantwortlich die Richtung zu ändern. Sie sollten sie nutzen."/al/DP/he

