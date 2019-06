Kooperation Migros-Gruppe und Zur Rose: Zur Rose und die Migros intensivieren die Zusammenarbeit EQS Group-News: Zur Rose Group AG / Schlagwort(e): Kooperation Kooperation Migros-Gruppe und Zur Rose: Zur Rose und die Migros intensivieren die Zusammenarbeit 05.06.2019 / 07:00 Frauenfeld/Winterthur, 5. Juni 2019 Medienmitteilung Kooperation Migros-Gruppe und Zur Rose: Zur Rose und die Migros intensivieren die Zusammenarbeit Zur Rose und die Migros - über ihre Healthcare-Providerin, die Medbase-Gruppe - haben beschlossen, ihre erfolgreiche Zusammenarbeit weiter auszubauen. Die beiden Unternehmen wollen damit einen Beitrag zu einer qualitativ hochwertigen, integrierten und kosteneffizienten Gesundheitsversorgung leisten. Zur Rose und die Migros haben sich entschieden, ihre bestehenden Kooperationen zu intensivieren. Die Verstärkung der Zusammenarbeit betrifft insbesondere die Bereiche Shop-in-Shop-Apotheken, Webshop und Entwicklung innovativer Modelle im Bereich der integrierten Versorgung. Nach der erfolgreichen Pilotphase mit den aktuell drei Shop-in-Shop-Apotheken in Migros-Filialen der Städte Bern, Basel und Zürich, sind die Unternehmen übereingekommen, das Konzept unter der Marke Zur Rose im Rahmen einer gemeinsamen Gesellschaft weiter auszurollen. Neue Standorte sind vornehmlich in Gebieten ohne ärztliche Medikamentenabgabe vorgesehen, mit einem Fokus auf der Westschweiz. Des Weiteren bündeln die Partner ihre Ressourcen im Bereich E-Commerce. Dazu gründen sie eine gemeinsame Gesellschaft und betreiben fortan für frei verkäufliche Gesundheits- und Pflegeprodukte ebenfalls unter der Marke Zur Rose einen gemeinsamen Webshop. In Zusammenarbeit mit den Krankenversicherern beabsichtigen Zur Rose und Medbase ferner, innovative Modelle im Bereich der integrierten Versorgung zu entwickeln, die den Versicherten den flexiblen Medikamentenbezug in der Apotheke, der Arztpraxis oder über den Versandweg ermöglichen. Der CEO der Medbase-Gruppe, Marcel Napierala, zeigt sich erfreut: "Unser Ziel ist es, gemeinsam eine Vorreiterrolle in der Entwicklung neuer, qualitativ hochstehender Versorgungsmodelle zum Wohle unserer Kundinnen und Kunden einzunehmen." Walter Oberhänsli, CEO der Zur Rose-Gruppe, ergänzt: "Die Erweiterung der strategischen Zusammenarbeit eröffnet ein grosses Potenzial, um die Qualität in der Patientenversorgung zu verbessern und gleichzeitig die Gesundheitskosten zu senken." Die detaillierte inhaltliche Ausgestaltung und Umsetzung der vereinbarten Kooperation erfolgt in den kommenden Monaten. Bilder: Unter folgendem Link finden Sie Bilder der Shop-in-Shop-Apotheken in druckfähiger Qualität, die für die Medienberichterstattung verwendet werden können: www.zurrosegroup.com/websites/zurrosegroup/German/201010/medienmitteilung.html?newsID=1634399 Kontakt: Pascale Ineichen, Corporate Communications Zur Rose Direktwahl +41 52 724 08 18 | E-Mail: media@zurrose.com Sonja Benninger, Marketing/Kommunikation Medbase Gruppe Direktwahl +41 52 260 29 16 | E-Mail: sonja.benninger@medbase.ch Zur Rose Suisse AG Zur Rose Suisse AG, eine Tochtergesellschaft der Zur Rose Group AG, ist eine der führenden Versandapotheken und Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet sie eine qualitativ hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung und leistet damit einen Beitrag zur Senkung der Kosten im Gesundheitswesen. Sie zeichnet sich zudem aus durch die stetige Weiterentwicklung digitaler Services im Bereich Arzneimittelmanagement, um die Therapiesicherheit zu erhöhen. Zur Rose Group ist die grösste Versandapotheke Europas. Weitere Informationen unter zurrosegroup.com. Medbase-Gruppe Die Medbase Gruppe betreibt als führende ambulante Gesundheitsdienstleisterin schweizweit an über 50 Standorten medizinische Zentren. Patientinnen und Patienten werden ganzheitlich von der Prävention über die Akutmedizin bis zur Rehabilitation betreut. Rund 300 Haus- und Spezialärzt/innen und über 360 Therapeut/innen arbeiten koordiniert und interprofessionell in der Gruppe zusammen. Für Firmen bietet Medbase Corporate Health spezifische Beratungen und ganzheitliche Projekte im Betrieblichen Gesundheitsmanagement an. Weitere Informationen unter www.medbase.ch. Ende der Medienmitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Zur Rose Group AG Walzmühlestrasse 60 8500 Frauenfeld Schweiz Telefon: +41 52 724 08 14 Internet: www.zurrosegroup.com ISIN: CH0042615283 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 819251 Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 819251 05.06.2019 ISIN CH0042615283 AXC0038 2019-06-05/07:01