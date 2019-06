Das Dilemma der Autoindustrie ist hinreichend bekannt, wurde aber in den Gerüchten und Kombinationen massiv überzogen dargestellt. Sie waren gestern die größten Gewinner beiderseits des Atlantiks, obwohl es keine wirklichen Neuigkeiten gab. Hier vollzieht sich das gleiche: Den massiven Abstufungen aller Art nebst Gerüchten und sonstigen Kombinationen folgt irgendwann nach einem Ausverkauf der nächste Rallyansatz. Was Sie daraus machen können, geht weit über die Gewinne der Indizes hinaus. Wer hat es bis jetzt am besten gemacht oder am mutigsten? VW klotzt mit 40 Mrd. Euro Investitionen im Ausbau der E-Mobility. Nicht in Deutschland, sondern in China als neuer Schwerpunkt rund um dieses Thema. Damit will VW in seiner bisherigen Position als größter Pkw-Hersteller der Welt nun auch auf dem Gebiet des E-Mobils die Nase vornhaben. Im Beiboot sitzen natürlich alle anderen deutschen Autokonzerne in ihrer Bewertung.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info