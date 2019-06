Der Verlauf war vorauszusagen und stimmte fast auf den Prozentpunkt genau. Lesen Sie die Actien-Börse und die Termin-Börse um zu erfassen, was demnächst bevorsteht. Eine ganz so schnelle Erholung der Märkte wie seit Anfang Januar steht nicht bevor, aber eine stabile Sommertendenz. 10 % in drei Monaten sind immer drin. Sowohl im DAX als auch in den Unterindizes.



