M E D I E N M I T T E I L U N G

Implenia komplettiert Executive Committee - Anita Eckardt übernimmt die Leitung der Division Spezialitäten | Ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit langjähriger internationaler Erfahrung

Dietlikon, 5. Juni 2019 - Das führende Schweizer Bau- und Baudienstleistungsunternehmen Implenia komplettiert seine oberste Geschäftsleitung. Neu stösst Anita Eckardt als Leiterin der Division Spezialitäten zur Gruppe und wird in dieser Funktion auch Mitglied des Implenia Executive Committee. Sie übernimmt ihre neue Aufgabe per 1. September 2019. Bis dahin führt Adrian Wyss, Leiter Division Entwicklung, die Division Spezialitäten weiterhin ad interim. Implenia fasst in der Division Spezialitäten seine innovativen Nischenangebote wie den Holzbau, die Vorspanntechnik oder den Fassadenbau unter einer gemeinsamen Leitung zusammen. Zudem wird in dieser Division der Innovation Hub aufgebaut und weiterentwickelt.

"Anita Eckardt verfügt über umfangreiche Branchenerfahrung aus verschiedenen Führungsfunktionen in Europa", sagt CEO André Wyss. "Sie hat bewiesen, dass sie komplexe Projekte und Aufgaben in internationalen Matrixorganisationen - vor allem auch in der Bauindustrie - erfolgreich umsetzen kann. Dank ihrer Erfahrung im Bereich Innovation und Transformation ist sie die perfekte Persönlichkeit für die Leitung der Division Spezialitäten und den Aufbau des Innovation Hubs sowie eine wertvolle Ergänzung für das Implenia Executive Committee."

Anita Eckardt ist aktuell CEO von Habitects, einem Schweizer Start-up für den Aufbau einer digitalen Handels- und Serviceplattform für den Sanitärbereich. Neben ihrer Erfahrung in der Führung eines Start-ups bringt sie zudem langjährige internationale Erfahrung in General Management, Marketing und Sales mit. Unter anderem war sie Chief Operating Officer beim Baustoffhandelskonzern CRH Swiss Distribution und in verschiedenen Führungsfunktionen bei Saint-Gobain, Bang & Olufsen und Grundfos tätig.

Kontakt fürMedien:

Reto Aregger

Head Corporate Communications

Telefon: +41 58 474 74 77

communication@implenia.com

@Impleniatweet (https://twitter.com/Impleniatweet)

Lebenslauf Anita Eckardt (Jahrgang 1973, Dänische Staatsangehörige)

Anita Eckardt ist derzeit CEO von Habitects, einem Schweizer Start-up für den Aufbau einer digitalen Handels- und Serviceplattform für den Sanitärbereich. Zuvor war sie Chief Operating Officer beim Baustoffhandelskonzern CRH Swiss Distribution und in verschiedenen Führungsfunktionen bei Saint-Gobain tätig, unter anderem als Sales Director Europe bei Vetropack Saint-Gobain in der Schweiz, als Chief Marketing Officer bei Saint-Gobain Distribution und als Marketing Director von Brødrene Dahl Saint-Gobain in Dänemark. Weitere Stationen in ihrer bisherigen Berufskarriere waren Führungsaufgaben bei Bang & Olufsen sowie Grundfos. Sie absolvierte einen Master of International Business Administration mit Spezialisierung in Marketing, Export und Finance an der Munich Business School. Anita Eckardt lebt mit ihrer Familie im Kanton Baselland. Die gebürtige Dänin spricht neben ihrer Muttersprache auch Englisch, Französisch und Deutsch.

