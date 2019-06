The following instruments on XETRA do have their first trading day 05.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 05.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A28677 ERSTE GR.BK. 19/27 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA CA89117FNR69 TORON.DOM.BK 19/24 BD00 BON CAD N

CA XFRA DE000BLB7T09 BAY.LDSBK.IS. 19/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7TB4 BAY.LDSBK.IS. 19/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7TX8 BAY.LDSBK.IS. 19/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AKJ0 DZ BANK CLN E.9711 BD00 BON EUR N

CA SH6D XFRA DE000SHFM691 SCHLW-H.SCHATZ.19/29 A1 BD00 BON EUR N

CA XFRA USP3579ECE51 DOMINIK.REP 19/49 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA US437076BY77 HOME DEPOT 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA US9128286V71 USA 19/21 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1946847388 STOBART FIN. 19/24 CV BD01 BON GBP N

CA 2LK XFRA CA98817Q1090 YSS CORP. EQ00 EQU EUR N

CA ZAGA XFRA CA9891333010 ZARGON OIL + GAS LTD EQ00 EQU EUR N

CA ZSOL XFRA DE0006926504 SOLUTIANCE AG EQ00 EQU EUR Y

CA FLXB XFRA IE00BHZRQY00 FRANK.LIB.BRAZIL ETF DLA EQ00 EQU EUR Y

CA FLXK XFRA IE00BHZRR030 FRANK.LIB.KOREA ETF DLA EQ00 EQU EUR Y

CA FLXC XFRA IE00BHZRR147 FRANK.LIB.CHINA ETF DLA EQ00 EQU EUR Y

CA MB01 XFRA KYG7T96K1077 SCULLY ROYALTY LTD. EQ00 EQU EUR N

CA 7UM XFRA NO0010851603 ULTIMOVACS AS DK1 EQ01 EQU EUR N

CA BGTA XFRA US1084412055 BRIDGESTONE ADR 1/2 O.N. EQ01 EQU EUR N