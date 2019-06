FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.06.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 06.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.06.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 06.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

JMT2 XFRA GB00BZ4BQC70 JOHNSON MATT. LS 1,101698 0.702 EUR

DWS XFRA DE000DWS1007 DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON 1.370 EUR

10D XFRA US63938C1080 NAVIENT CORP. DL-,01 0.142 EUR

FWF XFRA US3434981011 FLOWERS FOODS INC. DL-,01 0.169 EUR

12A XFRA US05351W1036 AVANGRID INC. DL-,01 0.391 EUR

YC4 XFRA US1637311028 CHEMICAL FINL DL 1 0.302 EUR

TC5 XFRA US8983491056 TRUSTCO BK CORP. DL 1 0.061 EUR

DGW2 XFRA GB00BJQZC279 DAILY MAIL GENL A LS-,125 0.082 EUR

2U4 XFRA GB00BJLP1Y77 HICL INFRASTRUCT LS-,0001 0.023 EUR

76C XFRA US69007J1060 OUTFRONT MEDIA DL-,01 0.320 EUR

U1N XFRA US9047081040 UNIFIRST CORP. DL-,10 0.100 EUR

R2K XFRA GB00B0YG1K06 RESTAURANT GRP LS-,28125 0.017 EUR

VODI XFRA GB00BH4HKS39 VODAFONE GROUP PLC

VODJ XFRA US92857W3088 VODAFONE GRP ADR NEW/10 0.412 EUR

P4C XFRA US7376301039 POTLATCHDELTIC CORP. DL 1 0.355 EUR

EWG XFRA US9741551033 WINGSTOP INC. DL-,01 0.080 EUR

1IZ1 XFRA GB00BLDYK618 SCOTTISH MORTG.INV.LS-,05 0.020 EUR

LTG XFRA GB00B4T7HX10 LEARNING TECH.GR.LS-00375 0.004 EUR

1QG XFRA GB00B012BV22 MARSHALLS PLC LS -,25 0.135 EUR

83S2 XFRA GB00BGBN7C04 SSP GROUP LS-,01085 0.065 EUR

1OY XFRA GB0009292243 VICTREX PLC LS-,01 0.151 EUR

COY XFRA US8760301072 TAPESTRY INC. DL-,01 0.300 EUR