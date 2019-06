FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.06.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 06.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.06.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 06.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

AFO2 XFRA US0455194029 ASSOC. BR. FOODS ADR 1 0.139 EUR

A3I XFRA US03071H1005 AMERISAFE INC. DL-,01 0.222 EUR

AII XFRA US0123481089 ALBANY INTL A DL-,001 0.160 EUR

AFT XFRA US0028962076 ABERCROMBIE + FITCH A 0.178 EUR

JEP XFRA NO0010310956 SALMAR ASA NK -,25 2.349 EUR

2IS XFRA IE00B6330302 INGERSOLL-RAND PLC DL 1 0.471 EUR

CMJ XFRA HK0119000674 POLY PPTY GR.CO.LTD. 0.014 EUR

SUY1 XFRA GB00B019KW72 SAINSBURY-J.- LS-28571428 0.089 EUR

KFI1 XFRA GB0033195214 KINGFISHER LS-,157142857 0.084 EUR

7YC XFRA GB0009887422 SYNTHOMER LS -,10 0.103 EUR

TWW XFRA GB0008782301 TAYLOR WIMPEY PLC LS -,01 0.121 EUR

QIG XFRA GB0008025412 SIG PLC LS-,10 0.028 EUR

AFO1 XFRA GB0006731235 ASSOC. BR. FOODS LS-,0568 0.136 EUR

OTT XFRA GB0006091408 A+J MUCKLOW GRP LS-,25 0.059 EUR

GTT XFRA US87901J1051 TEGNA INC. DL 1 0.062 EUR

ECEA XFRA US83367Y2072 S.ENER.ELEC.SP.GDR REGS 1 0.608 EUR

OGL XFRA US38173M1027 GOLUB CAPITAL BDC DL-,001 0.284 EUR

WUW XFRA DE0008051004 WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. 0.650 EUR

WWG XFRA DE0007760001 GELSENWASSER AG 21.160 EUR

RHK XFRA DE0007042301 RHOEN-KLINIKUM O.N. 0.290 EUR

MSH XFRA DE0007016008 WASGAU PROD.HAND. NA O.N. 0.120 EUR

KRN XFRA DE0006335003 KRONES AG O.N. 1.700 EUR

CWC XFRA DE0005403901 CEWE STIFT.KGAA O.N. 1.950 EUR

CHL XFRA CNE1000002L3 CHINA LIFE INS. H YC 1 0.018 EUR

14T XFRA CA8911021050 TOROMONT INDS LTD. 0.179 EUR

S9Y XFRA CA82835P1036 SILVERCORP METALS INC. 0.011 EUR

PCR XFRA CA7392391016 POWER CORPORATION OF CDA 0.268 EUR

M1L XFRA CA5649051078 MAPLE LEAF FOODS 0.096 EUR

LKT XFRA CA54928Q1081 LUCARA DIAMOND CORP. 0.017 EUR

CY2 XFRA CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO. 0.356 EUR

3AR XFRA BMG0464B1072 ARGO GRP INT HLDGS DL 0,1 0.275 EUR

A0W XFRA GB00BDGTXM47 ARROW GLOBAL GROUP LS-,01 0.098 EUR

0DI XFRA US50189K1034 LCI INDS DL-,01 0.577 EUR

OFZ XFRA AU000000OFX5 OFX GROUP LTD. 0.020 EUR

RH7 XFRA NZRYME0001S4 RYMAN HEALTHCARE GRP LTD 0.070 EUR