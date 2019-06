FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.06.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 06.06.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.06.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

WFS XFRA AT0000827209 WARIMPEX FIN.U.BETEIL. AG

PC1A XFRA GB00BFTDG626 PV CRYSTALOX SOLAR LS-052

ED4 XFRA CH0303692047 EDAG ENGINEERING G.SF-,04

5PP XFRA GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY