Der deutsche Halbleiterwert Infineon ist charttechnisch in höchster Not. Die Aktie notiert inzwischen auf dem niedrigsten Stand seit September 2016. Wobei die jüngsten Abschläge nicht nur dem allgemein schlechten Börsenklima für Chipwerte geschuldet sind, sondern auch einem falschen Timing.

Denn eigentlich lieferte Infineon Anfang dieser Woche starke Nachrichten. So hat man sich den Zuschlag für den amerikanischen Chipherstellers Cypress Semiconductor gesichert, dessen Halbleiter insbesondere bei autonom fahrenden Fahrzeugen zum Einsatz kommen. Infineon will damit seinen eigenen industriellen Fußabdruck in diesem Bereich weiter ausbauen, also durchaus eine wegweisende Akquisition.

Allerdings: Die 9 Milliarden Euro (inklusive Schulden), die Infineon bereit ist zu zahlen, werden im Markt als zu teuer angesehen. Schließlich bezahlt der deutsche Chiphersteller damit ein stolzes Premium von 46 %. Und das ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, wo die ...

