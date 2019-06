Die Entwicklung des Euro-Bund Future wird durch uns schon seit geraumer Zeit verfolgt und erlaubte es durch den sauberen Kursverlauf bestens von der Auswertbarkeit zu profitieren. Nun aber notiert das Barometer wieder knapp vor der nächsten entscheidenden Stelle, die höhere Aufmerksamkeit von Anlegern erfordert - dem 200 % Fibo-Extension-Retracement bei 169,19 Euro. Für gewöhnlich drehen Kursverläufe an derartigen Stellen überdurchschnittlich oft, obwohl eine Vielzahl der Signale weiter auf long stehen. Diese Besprechung soll keineswegs der Aufruf zum sofortigen Ausstieg bilden, sondern lediglich für mögliche Trendwendemuster sensibilisieren. In diesem Fall sind das zum einen das 200 % Fibo-Extension-Retracement und die unfertige Wochenkerze in Form eines bisherigen Doji. Außerdem hat sich der Index zuletzt sehr weit von seinem 50-Wochen-Durchschnitt EMA 50 (blaue Linie) entfernt und signalisiert ...

