Deutsche Industrie REIT-AG emittiert Wandelschuldverschreibung. DGAP-Ad-hoc: Deutsche Industrie REIT-AG / Schlagwort(e): Anleiheemission Deutsche Industrie REIT-AG emittiert Wandelschuldverschreibung. 05.06.2019 / 08:16 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 Abs. 1 der Richtlinie (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung) NICHT BESTIMMT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIES VOLLUMFÄNGLICH ODER TEILWEISE GESCHIEHT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IN SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG GEGEN DIE MASSGEBLICHEN GESETZE ODER SONSTIGE RECHTSAKTE VERSTOSSEN KÖNNTE. Deutsche Industrie REIT-AG emittiert Wandelschuldverschreibung. Rostock, 5. Juni 2019 - Der Vorstand der Deutsche Industrie REIT-AG ("Deutsche Industrie", oder die "Gesellschaft") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft heute beschlossen, eine nicht nachrangige, unbesicherte Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 41,6 Mio. mit einer Laufzeit von sieben Jahren (die "Wandelanleihe") zu emittieren. Die Wandelanleihe wird eine Stückelung von EUR 100.000,00 je Wandelschuldverschreibung haben. Die Wandelschuldverschreibungen werden wandelbar sein in bis zu 2.248.648 neu auszugegebene oder bestehende Deutsche Industrie-Inhaberaktien ohne Nennwert oder können in bar zurückgezahlt werden. Die Gesellschaft greift für die Emission der Wandelanleihe auf einen entsprechenden Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 22. März 2019 zurück, der die Möglichkeit eines Ausschlusses der Bezugsrechte der Aktionäre vorsieht. Die Wandelanleihe soll zu einem Ausgabebetrag von mindestens 95% ihres Gesamtnennbetrags emittiert und zu 100% ihres Gesamtnennbetrags zurückgezahlt werden. Der Wandlungspreis soll EUR 18,50 betragen, was, berechnet auf der Grundlage des Schlusskurses der Deutschen Industrie-Aktien vom 4. Juni 2019, einer anfänglichen Wandlungsprämie von 28,47% entspricht. Der Kupon liegt bei 2,000% p.a. und wird vierteljährig nachträglich gezahlt. Die endgültigen Bedingungen der Wandelanleihe werden voraussichtlich im weiteren Verlauf des Tages im Wege einer Pressemitteilung bekannt gegeben und die Begebung wird voraussichtlich am oder um den 11. Juni 2019 stattfinden. Im Anschluss an die Begebung beabsichtigt die Gesellschaft, die Einbeziehung der Wandelanleihe in den Handel im Freiverkehr (Open Market) an der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Wandelanleihe zum Nominalbetrag (zzgl. aufgelaufener und noch nicht gezahlter Zinsen) jederzeit zu kündigen, falls 20% oder weniger des Nominalbetrags der Wandelanleihe ausstehend ist. Die Investoren sind berechtigt, die Anleihe nach 4 Jahren zu kündigen und Rückzahlung zu 105% des Nominalbetrags (zzgl. aufgelaufener und noch nicht gezahlter Zinsen) zu verlangen. Die Wandelanleihe wird in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren ausschließlich institutionellen Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten unter Berufung auf "Regulation S" des United States Securities Act von 1933 in seiner gültigen Fassung sowie außerhalb von Australien, Kanada, Japan und außerhalb sonstiger Länder, in denen das Angebot oder der Verkauf rechtswidrig sein könnte, angeboten. Der Nettoerlös aus der Begebung der Wandelanleihe soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, einschließlich der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Kontakt: Deutsche Industrie REIT-AG Herr René Bergmann Finanzvorstand August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Tel. +49 331 740 076 535 Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot der Wandelschuldverschreibungen geben. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Wandelschuldverschreibungen wird kein Prospekt erstellt. Die Wertpapiere der Deutsche Industrie REIT-AG wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in seiner gültigen Fassung (der "Securities Act") oder dem Recht eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten registriert. Es wird kein Angebot der Wandelschuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten geben. Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 fallen und Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, etc.). In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") richtet sich diese Veröffentlichung ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie. 05.06.2019 CET/CEST Unternehmen: Deutsche Industrie REIT-AG August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Deutschland E-Mail: rb@deutsche-industrie-reit.de Internet: http://www.deutsche-industrie-reit.de ISIN: DE000A2G9LL1, DE000A2GS3T9 WKN: A2G9LL, A2GS3T Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard)