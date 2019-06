Gestern wurde das Thema konkreter. Alle abgestürzten Techs konnten sich deutlich erholen, aber: Eine Entflechtung dieser großen Konzerne bringt in der Regel für die Altaktionäre keinen Gewinn. Vorbild ist dafür vor allem AT&T, die vor über 40 Jahren als letzter großer Fall in 10 Babybelts auseinandergenommen wurde, woraus in den anschließenden 20 Jahren wieder neue entstanden, aber in der Zwischenzeit verdiente man daran kein Geld. Also: Die Entflechtung von Apple oder Amazon oder auch Google bringt nicht automatisch deutliche Kursgewinne. Wir bleiben vorerst der Szene fern.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info