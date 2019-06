DIC Asset AG erwirbt die GEG German Estate Group von der TTL Real Estate und KKR DGAP-Ad-hoc: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme DIC Asset AG erwirbt die GEG German Estate Group von der TTL Real Estate und KKR 05.06.2019 / 08:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. DIC Asset AG erwirbt die GEG German Estate Group von der TTL Real Estate und KKR Frankfurt am Main, 5. Mai 2019. Die DIC Asset AG (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4) hat sich mit den derzeitigen Gesellschaftern der German Estate Group GmbH & Co. KG (GEG), der TTL Real Estate GmbH und dem Finanzinvestor KKR, über den Erwerb der GEG geeinigt und mit diesen heute einen entsprechenden Kaufvertrag abgeschlossen. Danach erwirbt die DIC Asset AG das operative Geschäft der GEG-Gruppe. Die GEG ist eine der führenden deutschen Investment- und Asset-Management Plattformen im gewerblichen Immobilienbereich. Der Vollzug des Kaufvertrags findet im Wesentlichen in unmittelbarer zeitlicher Nähe zum Abschluss des Kaufvertrages statt. Kontakt: Nina Wittkopf Head of Investor Relations & Corporate Communications DIC Asset AG Neue Mainzer Straße 20 D-60311 Frankfurt am Main E-mail: ir@dic-asset.de Tel.: +49 69 9454858-1462 Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 57679 USt.-Ident.-Nr. DE 233 741 623 Sitz: Frankfurt am Main 05.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DIC Asset AG Neue Mainzer Straße 20 * MainTor 60311 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 9454858-1462 Fax: +49 69 9454858-9399 E-Mail: ir@dic-asset.de Internet: www.dic-asset.de ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A1TNJ22, DE000A12T648 WKN: A1X3XX, A1TNJ2, A12T64 Indizes: S-DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg EQS News ID: 819555 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 819555 05.06.2019 CET/CEST ISIN DE000A1X3XX4 DE000A1TNJ22 DE000A12T648 AXC0062 2019-06-05/08:31