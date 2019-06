TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Die TTL-Gruppe verkauft zusammen mit KKR die GEG German Estate Group an die DIC Asset AG-Unternehmensgruppe DGAP-Ad-hoc: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Verkauf TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Die TTL-Gruppe verkauft zusammen mit KKR die GEG German Estate Group an die DIC Asset AG-Unternehmensgruppe 05.06.2019 / 08:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, 05.06.2019 Die TTL-Gruppe verkauft zusammen mit KKR die GEG German Estate Group an die DIC Asset AG-Unternehmensgruppe Die TTL Real Estate GmbH ("TTL RE"), ein assoziiertes Unternehmen der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (ISIN DE0007501009) ("TTL AG"), hat heute zusammen mit dem Mitgesellschafter Kohlberg Kravis Roberts & Co. ("KKR") eine Vereinbarung über den sofortigen Verkauf der GEG German Estate Group ("GEG") an die DIC Asset AG-Unternehmensgruppe geschlossen. Der erzielte Kaufpreis für die GEG beläuft sich auf 225 Millionen Euro. Für die TTL Real Estate GmbH, die mit 75 Prozent an der GEG beteiligt ist, ergibt sich dadurch ein geplanter Nettomittelzufluss von rund 156 Millionen Euro. Die TTL AG hält direkt und indirekt insgesamt 50 Prozent an der TTL Real Estate GmbH. Damit entfallen rund 78 Mio. Euro des Mittelzuflusses auf die TTL AG als Beteiligungsholding. Mitteilende Person Theo Reichert Vorstandsvorsitzender Tel: +49 89 381611-0 E-Mail: presse@ttl-ag.de Ansprechpartner für Investoren und Presse Annette Kohler-Kruse Instinctif Partners Tel. +49 89 3090 5189-23 ir@ttl-ag.de presse@ttl-ag.de 05.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TTL Beteiligungsund Grundbesitz-AG Theresienhöhe 28 80339 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 381611-0 Fax: +49 (0)89 3915-92 E-Mail: ir@ttl-ag.de Internet: www.ttl-ag.de ISIN: DE0007501009 WKN: 750100 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 819401 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 819401 05.06.2019 CET/CEST ISIN DE0007501009 AXC0064 2019-06-05/08:31