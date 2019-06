Manchmal braucht man auch etwas Glück. Um 3 Cent verfehlte Thyssen am Montag die Marke von 11 Euro. Dann wären die offensivsten Anlage-und Tradingprodukte aus unserer Auswahl in ihrer Barriere verletzt gewesen. Unsere Favoriten sind Produkte mit Puffer bis 10 oder 9 Euro. Denn in der Performance-Tabelle ist Thyssen derzeit vergleichbar mit Hannover 96. Schaut man ...

