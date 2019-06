Zinsspekulationen in den USA haben den Dollar auf den niedrigsten Wert seit einem Monat fallen lassen und dem Goldpreis zu einer stabilen Tendenz verholfen.In den USA deutet alles auf eine baldige Zinssenkung noch in diesem Jahr hin. Das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group zeigt derzeit eine Wahrscheinlichkeit von über 98 Prozent an, dass wir Ende des Jahres höhere Zinsen als heute sehen werden, nachdem vor einem Monat hier lediglich ein Wert von 47 Prozent angezeigt worden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...