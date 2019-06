FRANKFURT (Dow Jones)--Der Werkstoffhersteller Covestro hat die Marketing- und Vertriebsmanagerin Sucheta Govil in den Vorstand berufen. Govil werde das Ressort des Chief Commercial Officer (CCO) besetzen, teilte der DAX-Konzern mit. Der Aufsichtsrat habe sie einstimmig in das Amt berufen. Govil übernehme das Amt per August von CEO Markus Steilemann, der die Tätigkeit bislang kommissarisch ausübt.

Govil wird den weiteren Angaben zufolge für die drei Geschäftsbereiche Polyurethanes, Polycarbonates sowie Coatings, Adhesives, Specialties verantwortlich sein. Außerdem führe sie die neue Abteilung Central Marketing, die Bereiche Innovation Management & Commercial Services sowie die Supply Chain Center in den drei großen Regionen.

Govil kommt von der Londoner Eurocell plc, wo sie seit Herbst 2018 als Non-Executive Director arbeitete.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2019 02:12 ET (06:12 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.