Nach den heftigen Kursverlusten vom Montag griffen die Anleger am Dienstag wieder zu an der Börse. Die Amazon-Aktie kletterte um über zwei Prozent und näherte sich wieder der bedeutenden 200-Tage-Linie. Angesichts der Entwicklung in den kommenden Wochen haben die Bullen genauso gute Argumente wie die Bären.

