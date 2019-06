Sollte Strache sein Mandat für das EU-Parlament annehmen, wird er auf sämtliche Funktionen in der FPÖ verzichten. Dies gelte bis zur Aufklärung des "Ibiza-Videos".

Der durch das "Ibiza-Video" in Misskredit geratene Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache wird auf sämtliche Funktionen innerhalb der FPÖ verzichten, sollte er sein Mandat für das EU-Parlament annehmen. Der designierte neue FPÖ-Chef Norbert Hofer teilte am Dienstag mit, darauf habe er sich mit Strache verständigt. Die Vereinbarung gelte bis "zur vollständigen Aufklärung der Umstände rund um das "Ibiza-Video". Strache bestätigte diese Aussage in einem Facebook-Post.

Strache hatte nur wenige Tage nach der Veröffentlichung des Videos bei der EU-Wahl ein Mandat durch sogenannte Vorzugsstimmen errungen. Anders als in Deutschland konnten ...

