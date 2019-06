Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zunehmende Zinssenkungserwartungen in den USA sowie eine unter den Erwartungen liegende Inflationsentwicklung in der Eurozone (+1,2% VJ) ließen den Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) gestern auf hohem Niveau verharren, so die Analysten der Helaba.Das aktuelle Kontrakthoch bei 168,69 bleibe somit in Reichweite. Unter technischen Gesichtspunkten stünden die Chancen für Kursgewinne gut, denn der ADX steige weiter. Zudem habe der RSI im überkauften Bereich noch kein Verkaufssignal ausgelöst. Am Donnerstag finde der Wechsel in den September-Kontrakt statt, der mit einem Aufschlag von etwa 240 BP einhergehe. Im laufenden Kontrakt würden die Analysten eine erste Haltezone bei 168,30/33 und bei 168,21 lokalisieren. Darunter liege eine weitere Unterstützung bei 167,72. Ein erster Widerstand sei am Kontrakthoch bei 168,69 zu finden. Die Trading-Range liege zwischen 168,10 und 168,90. ...

