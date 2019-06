Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die TTL Real Estate GmbH ("TTL RE"), ein assoziiertes Unternehmen der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (ISIN DE0007501009/ WKN 750100) ("TTL AG"), hat heute zusammen mit dem Mitgesellschafter Kohlberg Kravis Roberts & Co. ("KKR") eine Vereinbarung über den sofortigen Verkauf der GEG German Estate Group ("GEG") an die DIC Asset AG-Unternehmensgruppe geschlossen, so die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...