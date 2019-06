FRANKFURT (Dow Jones)--Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe ist am frühen Mittwoch auf minus 0,23 Prozent gefallen, unter das bisherige Rekordtief von minus 0,22 Prozent. Hintergrund ist die an den Vortagen wieder stärker aufgeflammte Zinssenkungsfantasie an den globalen Finanzmärkten. Geschürt wird sie unter anderem von US-Notenbankern, die vermehrt entsprechende Signale ausgesendet haben und dies vor allem mit den Risiken für die Weltwirtschaft begründen angesichts der diversen Handelsstreitigkeiten.

Zur Risikoscheu der Anleger und deren Flucht in vermeintlich sichere Anleihen sorgen daneben Befürchtungen eines Kollisionskurses im Haushaltsstreit zwischen der EU und Italien. Im Laufe des Tages berät die EU darüber, ob sie ein Defizitverfahren gegen Italien einleiten wird.

June 05, 2019

