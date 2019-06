Wie die meisten Aktien gegen Jahresende konnte sich auch das Wertpapier von HeidelbergCement einem Ausverkauf nicht entziehen und viel auf 51,84 Euro zurück. Anfang 2019 startete eine Gegenbewegung und führte auf ein Niveau von 73,52 Euro und damit leicht über den 200-Wochen-Durchschnitt wieder aufwärts. In der technischen Besprechung vom 9. Mai 2019: "HeidelbergCement: Wo lohnt wieder ein Einstieg?" wurde nach einem Abpraller von dieser Hürde auf eine bevorstehende Korrektur bis in den Bereich des 61,8 % Fibonacci-Retracements und der Marke von 65,65 Euro hingewiesen. Genau an diesem Niveau gelang zu Beginn dieser Handelswoche tatsächlich eine Stabilisierung zu vollziehen und an den kurzfristigen Abwärtstrend zuzulegen. Damit deuten sich nun eine Fortsetzung der seit Jahresanfang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...