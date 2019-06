Bei Vonovia läuft das Geschäft gut. Dies liegt natürlich vor allem an der Knappheit an Wohnungen in Deutschland, die automatisch für steigende Immobilienpreise sorgt. Es liegt aber auch am Management, welches erst kürzlich mehr frisches Geld am Kapitalmarkt einsammelt, als erwartet. Bleibt die Vonovia-Aktie (A1ML7J) eine gute Anlageidee? Ist es vielleicht derzeit geschickter in ein Bonus-Zertifikat mit Sicherheitspuffer zu investieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...