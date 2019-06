...und anschließend auf den Bauch. Varta kehrt wieder zu den Anfängen zurück, zur Batterie! Der Großaktionär kaufte soeben einen weiteren alten Varta-Anteil zurück und damit ist Varta eine sehr brauchbare Investmentgrundlage im deutschen Markt. Varta stellt Knopfzellen für Hörgeräte und Kopfhörer sowie Energiespeichersysteme her und wird in der vereinigten Form an 1 Mrd. Euro Umsatz herankommen. Der jüngste Kauf wurde im Markt mit fast 15 % Kursgewinn im Markt belohnt, wovon die Hälfte wieder weg ist, aber eine Basis um 42/44 Euro ist ein neuer Ansatz mit einem sehr brauchbaren Potenzial von etwa 15 bis 20 %.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info