Sommer ist Eiszeit - gerade bei den derzeit enorm warmen Temperaturen werden sich wohl die meisten in den vergangenen Tagen mal ein Eis gegönnt haben. Bald könnten Konsumenten auch CBD-Eis im Regal vorfinden. So zumindest plant dies Ben&Jerry's in den USA. Die Marke gehört zum niederländisch-britischen Konzern Unilever. Cannabidiol, kurz CBD, ist ein Extrakt aus der Hanfpflanze, das aber keine psychoaktive Wirkung hat.

