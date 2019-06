Original-Research: KPS AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu KPS AG Unternehmen: KPS AG ISIN: DE000A1A6V48 Anlass der Studie: Research Update Empfehlung: Kaufen Kursziel: 13,20 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2019 Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker Internationalisierungsstrategie geht auf. Ein weiterer Großkunde wurde in Skandinavien gewonnen. Margenverbesserungen in Aussicht. Die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2018/19 der KPS AG entwickelte sich sehr gut und lag insgesamt im Rahmen unserer Erwartungen. Die Umsatzerlöse erhöhten sich um 3,3% auf 91,28 Mio. EUR (VJ: 88,39 Mio. EUR ), wobei im Vorjahr ein größerer Software-Deal im Segment Produkte und Lizenzen deutlich die Umsatzerlöse erhöhte, ohne im gleichen Maße die Marge zu steigern, da es sich primär um den reinen Weiterverkauf von Software handelte. Laut dem Management läge das Umsatzwachstum bereinigt um diesen Effekt bei rund 13%. Hintergrund des Umsatzwachstums war die Gewinnung weiterer Transformationsprojekte von Bestands- und Neukunden. Unter anderem konnte ein neuer Großkunde im skandinavischen Raum gewonnen werden. Ein wichtiger Faktor für die Gewinnung dieses Kunden dürfte die Präsenz von KPS in Dänemark sein. So wurde in 2016 das dänische Beratungshaus Saphira Consulting (heute: KPS Consulting A/S) übernommen, welches in der KPS Gruppe von der Unternehmensgröße und der internationalen Aufstellung profitieren sollte, um für Großaufträge attraktiver zu werden. Ein gleiches Phänomen ist laut dem Management auch bei der Personalgewinnung aufgetreten. So fällt es den übernommenen Unternehmen nun leichter qualifiziertes Personal zu gewinnen, da ein großes internationales Unternehmen in der Regel als attraktiverer Arbeitgeber wahrgenommen wird. Gleichzeitig stellt sich das Unternehmen kundenseitig deutlich breiter auf. Während vor zwei Jahren noch rund 80% des Umsatzes durch etwa 15 Kunden erzielt wurden, hat sich die Kundenbasis für 80% der Umsatzerlöse auf etwa 35 erhöht. Somit konnte das Klumpenrisiko deutlich reduziert werden. Parallel hierzu ist auch die Umsatzverteilung deutlich internationalisiert worden. Weiterhin wurde die starke Kompetenz aus den Bereichen Logistik und Handel sukzessive auf weitere Branchen übertragen, um so das Kundenspektrum zu erweitern. Das EBITDA erhöhte sich um 41,3% auf 13,23 Mio. EUR (VJ: 9,37 Mio. EUR ). Die überproportionale Ergebnisverbesserung ließ die EBITDA-Marge auf 14,5% ansteigen (VJ: 10,6%), wobei das erste Halbjahr 2017/18 insbesondere durch Anlaufkosten zahlreicher Beratungsprojekte belastet war. Somit nähert sich das Unternehmen wieder der traditionell hohen EBITDA-Marge von über 15% an. Das Ergebnis hätte noch besser ausfallen können, jedoch wurden Rückstellungen im Rahmen von Earn-Out Zahlungen für die übernommenen Tochtergesellschaften gebildet. Durch die sehr gute Entwicklung der Tochtergesellschaften könnte es zu erfolgsbedingt höheren Earn-Out-Zahlungen an die ehemaligen Eigentümer kommen. Weiterhin wird die Kostenoptimierungsstrategie im Personalbereich weiter erfolgreich umgesetzt. So sollen zunehmend eigene Mitarbeiter Aufgaben übernehmen und es soll sukzessive weniger auf externe Leistungen zurückgegriffen werden. Dadurch reduzierten sich die Materialaufwendungen um 15% auf 32,24 Mio. EUR (VJ: 38,00 Mio. EUR ), wobei hierfür auch ein Rückgang von Softwareanschaffungen in Höhe von 5,6 Mio. EUR verantwortlich war. Gleichsam werden vermehrt Mitarbeiter eingestellt, um den wachsenden Projektbedarf abdecken zu können. Der Personalaufwand erhöhte sich um 9,4% auf 33,76 Mio. EUR (VJ: 30,85 Mio. EUR ). Der regionale Fokus wird hier insbesondere auf Spanien gelegt, da hier die durchschnittlichen Personalkosten geringer ausfallen. Zudem profitieren die Tochtergesellschaften durch die KPS-Übernahme, da diese Unternehmen unter dem Dach der international aufgestellten KPS als attraktiver wahrgenommen werden und somit leichter Mitarbeiter gewinnen können. Insgesamt wurden in Spanien 16 weitere Mitarbeiter eingestellt und 7 weitere in England. Somit scheint sich die Strategie sich aktuell sehr erfolgreich umsetzen zu lassen und wir erwarten, dass sich zukünftig hieraus weitere Margenverbesserungen ergeben sollten. Auf Basis der Umsatzerlöse und Ergebnisse zum ersten Halbjahr 2018/19 bestätigen wir unsere Prognose. Wir erwarten für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 Umsatzerlöse in Höhe von 179,97 Mio. EUR , bzw. 188,97 Mio. EUR für das Jahr 2019/20. Mit unserer Prognose liegen wir im Rahmen der Guidance von 170,0 bis 180,0 Mio. EUR Umsatzerlösen und einem EBITDA zwischen 22,0 und 27,0 Mio. EUR . Durch die rückläufigen Umsatzerlöse eines Großkunden rechnet das Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr mit einem moderaten Wachstum, welches unter der zweistelligen Wachstumsdynamik der Vorjahre liegt. Unseres Erachtens sollte das Unternehmen mittelfristig wieder auf den dynamischen Wachstumspfad zurückkehren, jedoch erwarten wir, dass die Effekte von dem Großkunden auch noch in 2019/20 im Umsatz sichtbar sein werden. Als mittel- und langfristigen Wachstumstreiber sehen wir insbesondere die Internationalisierungsstrategie sowie die verbesserte Adressierung von Kunden durch die akquirierten Unternehmen. So könnten weitere Großprojekte im skandinavischen Raum oder auch verstärkt Projekte in Großbritannien über die Envoy Digital gewonnen werden. Aktuell geht das Management nicht davon aus, dass der mögliche Brexit sich negativ auf die Unternehmensentwicklung auswirkt. So sollten auch bei einem harten Brexit digitale Transformationsprojekte nicht bzw. sehr wenig betroffen werden. Insgesamt konnte das Unternehmen sich durch die Übernahmen international gut positionieren und wir erwarten, dass sich langfristig wieder eine deutlich höhere Wachstumsdynamik abzeichnen wird. Im Rahmen der Umsatzsteigerung gehen wir von einer überproportionalen Ergebnisverbesserung aus. Wir erwarten für das laufende Geschäftsjahr ein EBITDA in Höhe von 26,47 Mio. EUR und liegen damit innerhalb der Guidance von 22,0 bis 27,0 Mio. EUR . Im Rahmen der Halbjahreszahlen (1. HJ. 2018/19 EBITDA: 13,23 Mio. EUR ) sehen wir uns in unserer Prognose am oberen Ende der Guidance bestätigt. Für das Folgejahr 2019/20 gehen wir von einer weiteren überproportionalen Steigerung auf 28,76 Mio. EUR aus. Dies würde einer Margenverbesserung von 14,7% (2018/19) auf 15,2% (2019/20) entsprechen. Ein Grund für die Margenverbesserung ist auch der geringer werdende Effekt des rückläufigen Umsatzes mit dem Großkunden. Dies hat insbesondere Auswirkungen auf das Geschäftsjahr 2017/18 mit sukzessive geringen Effekten für 2018/19 und 2019/20. Unseres Erachtens sollte das Unternehmen mittelfristig wieder die historisch hohe Profitabilität erreichen und eine EBITDA-Marge von mindestens 15% erreichen. Der Grund hierfür ist insbesondere die Umstellung von externen Leistungen auf eigene Mitarbeiter sowie der vermehrte Einsatz von Mitarbeitern aus Ländern mit einem geringen Lohnniveau. Darüber hinaus sollte über eine zunehmende interne Digitalisierung ein weiteres Margenpotenzial gehoben werden können. Gleichsam setzt das Unternehmen zum Teil auch auf eine Industrialisierung des Beratungsansatzes. So könnte das Design Center in Dortmund dazu beitragen, wichtige Standardlösungen mitzuentwickeln, welche skalierbar vertrieben werden könnten. Somit erwarten wir insgesamt eine sukzessive Margenverbesserung und sehen das Unternehmen sehr gut in einem attraktiven Markt positioniert. Wir bestätigen unsere Prognose und vergeben weiterhin das Rating Kaufen mit einem Kursziel in Höhe von 13,20 EUR je Aktie. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18247.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 04.06.2019 (15:00 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 05.06.2019 (09:00 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2019 =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2019 03:02 ET (07:02 GMT)