In Erwartung wichtiger US-Konjunkturdaten haben Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch die Füße still gehalten. Der Dax lag kurz nach Handelsstart 0,1 Prozent im Minus bei 11.963 Punkten. Am Dienstag hatten Zinsspekulationen den Leitindex um 1,5 Prozent nach oben getrieben. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte die Tür für Zinssenkungen...

