Die US-Techbranche stand zu Wochenbeginn deutlich unter Druck. Medienberichten zufolge sind Facebook und Google das Ziel von Ermittlungen in den USA. Die Justiz könnte evtl. die Geschäfte der Konzerne durch regulatorische Maßnahmen einschränken.



Was dies für die Konzerne bedeuten könnte und welche Auswirkungen es auf börsennotierte europäische Technologiekonzerne haben könnte, erörtert Kristian Volaric von der Flatex Bank in diesem Video. Außerdem blickt Volaric im Gespräch mit Moderator Marco Uome auf die wichtigsten Termine in dieser Woche. Folgen Sie dem flatExperten auch auf guidants.de. Klicken Sie hier: https://go.guidants.com/c/flatExperten