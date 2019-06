Die Hoffnung auf sinkende Zinsen beflügelte gestern auch die Börsen in Europa. Weil konjunkturelle Risiken, ausgelöst durch die weltweiten Handelsspannungen, zunehmen könnten, rechnen immer mehr Marktteilnehmer mit einer neuen Zinssenkungswelle. Diese Hoffnung wurde durch Aussagen des Fed-Chefs Jerome Powell weiter gestärkt, der meinte, dass man die Entwicklung ganz genau beobachten werde um dann eventuelle Schritte zur Aufrechterhaltung des Wirtschaftswachstums zu setzen. Mittlerweile preisen die Märkte eine Zinserhöhung in den USA bereits im Oktober mit einer fast hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit ein. Konjunkturdaten rückten am gestrigen Handelstag etwas in den Hintergrund, die Verbraucherpreisdaten aus dem Euroraum zeigten für Mai ...

