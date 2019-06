Alle Stahlkonzerne erreichten in den vergangenen drei Tagen die tiefsten Kurse der letzten Jahre. Ganz klassisch: Stahl ist immer ein Konjunkturindikator und gilt in der Regel als Frühwarnung. Wenn Stahl abstürzt, ist das ein schlechtes Zeichen. Aber: Ist Stahl abgestürzt, liegt in der Erholung von Stahl das sicherste Indiz dafür, wie sich die Märkte anschließend erholen. Drehen Sie also den Spieß um! So wie sich die Stahlaktien in den nächsten vier bis fünf Wochen entwickeln, so liegt darin die sicherste Indikation für die weltwirtschaftliche Tendenz. Denn Stahl ist extrem international und gilt für alle Länder. Wichtigster Ansatz ist ferner: Die Stahlpreise und die Menge sind zu beachten. Als Gerücht gilt dafür: Die Chinesen bauen große Teile ihrer Stahlproduktion aus alten Zeiten zurück. Angeblich um 10 bis 12 % mit der Stilllegung alter Hochöfen. Es wäre die wichtigste Indikation dafür, ob eine Stahlwende möglich ist.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info