Nach tagelanger Talfahrt samt immer neuer Tiefststände ist der Aktie der Deutschen Bank am Dienstag ein kleiner Befreiungsschlag gelungen: Zum Handelsschluss stand ein Plus von rund 4,5 Prozent an der Kurstafel. Am Mittwochvormittag lässt die Dynamik der Gegenbewegung jedoch schon wieder nach. Die operativen Herausforderungen bleiben derweil groß.

