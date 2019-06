Es ist einfach, den Leuten zu sagen, was man richtig machen muss, wenn man anfängt zu investieren, aber was ist mit den Dingen, die man falsch machen kann? Natürlich gibt es eine Million kleiner Dinge, die ein Investor wissen sollte, aber ich würde sagen, die folgenden drei sind die wichtigsten. Wenn du also beim Investieren nicht kläglich scheitern willst, solltest du diese drei roten Ampeln auf jeden Fall beachten. Den falschen Leuten vertrauen Wir alle haben schon mal eine Insider-Information ...

Den vollständigen Artikel lesen ...