Der Kreativität freien Lauf lassen - mit der neuen Serie Colorplan Labels, in Deutschland exklusiv erhältlich bei Römerturm Feinstpapier, werden Verpackungen zum Hingucker. Individuelle Designs sind in der Verpackungsbranche gefragt wie nie - schließlich gilt es, sich von der Menge abzuheben und innerhalb weniger Sekunden die Aufmerksamkeit der Kunden zu gewinnen. Maximalen Gestaltungsspielraum und vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten bietet das neue Sortiment von permanent selbstklebenden Etiketten in den Colorplan-Farben. Erste Projekte zeigen, dass der Fantasie keine Grenzen gesetzt ...

