Hannover (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen Handelstagen verzeichnete der Markt keine nennenswerten Transaktionen, womit die letzten Emissionen vom 28. Mai stammen (UniCredit Bank Austria und SCBC), so Henning Walten, CIIA bei NORD/LB, im Kommentar zu Covered Bonds.Für den Markt für EUR-Benchmarks sei lediglich herauszustellen, dass die slowakische Slovenská Sporitel'na die Lead Manager für ihr bevorstehendes EUR-Benchmarkdebüt mandatiert habe. In diesem Zuge sei auch bekannt gegeben worden, dass der Bond im Volumen von EUR 500 Mio. begeben werden und über eine Laufzeit von sieben Jahren verfügen solle. ...

