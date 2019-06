Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Zooplus auf "Sell" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die operative Entwicklung des Online-Tierbedarfshändlers dürfte weiterhin unter dem harten Wettbewerb und steigendem Kostendruck leiden, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den vom US-Wettbewerber Chewy bekannt gegebenen Konditionen für dessen Börsengang fehle es zudem an Substanz. Auf Basis des Umsatzes werde Chewy war deutlich höher bewertet als Zooplus, aber Chewys Wachstum gehe mit hohen operativen Verlusten einher, was das schwierige wirtschaftliche Umfeld für den Tiernahrungsmarkt zeige. Zooplus dürfte es schwer haben, ein profitables Geschäft zu etablieren./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2019 / 08:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2019 / 08:08 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-06-05/10:10

ISIN: DE0005111702