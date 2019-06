Der Dax dürfte seine Erholungsrally am Mittwoch zunächst fortsetzen: Trotz des andauernden Handelsstreits könnte dem deutschen Leitindex am heutigen Handelstag der sprung über die wichtige Marke von 12.000 Punkten gelingen. Rückenwind erhält das Börsenbarometer dabei von der Wall Street, wo der marktbreite S&P 500 seine jüngste Korrektur mit einer klaren Reaktion nach oben beendete - in Erwartung, ...

