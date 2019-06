Im aktuellen KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer wird die Eyemaxx Real Estate -Anleihe weiterhin positiv eingestuft. Eyemaxx habe sich als Immobilienprojektentwickler mit einem erfolgreichen Track Record im Markt etabliert. Mit der erfolgreichen Umsetzung der Immobilienprojekte an unterschiedlichen Standorten gehe das Management davon aus, in den kommenden Jahren die Bonitätskennzahlen zu verbessern, heißt es in der KFM-Einschätzung. Aufgrund der aktuellen Rendite in Höhe von 5,58% p.a. (auf Kursbasis 99,99% am 04.06.2019) in Verbindung mit der zu erwarteten Verbesserung der Bonitätskennziffern für die kommenden Jahre wird die 5,50% Eyemaxx Real Estate Anleihe nun weiterhin als "attraktiv" (4 von 5 möglichen Sternen) bewertet.

