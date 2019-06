In einem aktuellen Barometer-Update bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 5,50%-Anleihe 2018/23 der EYEMAXX Real Estate AG (WKN A2GSSP) weiterhin als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen.

Die EYEMAXX Real Estate AG hat sich laut Analyse als Immobilienprojektentwickler mit einem erfolgreichen Track Record im Markt etabliert. Mit der erfolgreichen Umsetzung der Immobilienprojekte an unterschiedlichen Standorten geht das EYEMAXX-Management davon aus, in den kommenden Jahren die Bonitätskennzahlen zu verbessern. Aufgrund der aktuellen Rendite in Höhe von 5,58% p.a. (auf Kursbasis 99,99% am 04.06.2019) in Verbindung mit der zu erwarteten Verbesserung der Bonitätskennziffern bewerten die KFM-Analysten die Aneihe weiterhin als "attraktiv".

Hinweis: Im letzten Anleihen-Barometer im Oktober 2018 wurde die EYEMAXX-Anleihe von 3,5 auf auf 4 Sterne heraufgestuft.

EYEMAXX-Anleihe 2018/23

ANLEIHE CHECK: Die im April 2018 emittierte Unternehmensanleihe der EYEMAXX Real Estate AG mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 30 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren (Laufzeit bis zum 25.04.2023) ist mit einem Zinskupon von 5,50% p.a. (Zinstermin halbjährlich am 26.04. und 26.10.) ausgestattet.

Anleihebedingungen: In den Anleihebedingungen ...

